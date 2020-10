Libye : Washington et Paris saluent l'accord de cessez-le-feu

Le Figaro - La diplomatie française a salué vendredi l'accord de cessez-le-feu permanent conclu en Libye, qui «montre l'aspiration de tous les Libyens à la souveraineté, face aux ingérences extérieures».



«Cet accord marque une étape importante vers une Libye souveraine, stable et unie», a ajouté la porte-parole du ministère français des Affaires étrangères, Agnès von der Mühll.



Les Etats-Unis ont aussi salué vendredi 23 octobre l'accord de cessez-le-feu signé entre les parties rivales en Libye sous l'égide de l'ONU, en appelant au départ de tous les combattants étrangers du pays.



«L'accord est un progrès majeur vers la réalisation des intérêts qu'ont tous les Libyens à la désescalade, la stabilité et le départ des combattants étrangers», indique un communiqué de l'ambassade des Etats-Unis en Libye. «Nous exhortons les acteurs intérieurs et extérieurs à soutenir la mise en oeuvre de bonne foi de l'accord».



Par Le Figaro avec AFP











Les articles, commentaires et propos sont la propriété de leur(s) auteur(s) et n'engagent que leur avis, opinion et responsabilité