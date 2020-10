Sahara Occidental : Le Polisario menace de reprendre les armes

Al-akhbar - La fermeture du point de passage Guergarat par le Front Polisario pourrait être suivie par la reprise des armes contre le Maroc, a déclaré Abdellah Lahbib Bellal, président du Comité de Sécurité et de Défense du Front et ministre de la Sécurité Abdellah.



Le responsable sahraoui accuse dans le même contexte les Nations-Unies d’avoir manqué à l'application des accords de paix qu’elles ont signé avec le Polisario en 1991.



Abdellah Lahbib Bellal rejette par ailleurs sur le Maroc la responsabilité de la crise actuelle considérant Guergarat comme une violation des accords de paix et une menace à la stabilité de la région.



Abdellah Lahbib Bellal s'exprime dans une interview à Alakhbar en Arabe à publier ultérieurement.













