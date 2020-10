MOOC Connexions Citoyennes : si vous avez un projet numÃ©rique et citoyen, câ€™est le moment de vous inscrire

Connexions Citoyennes - Le MOOC Connexions Citoyennes, d’une durée de 6 semaines, a donc été pensé comme un outil de sensibilisation aux enjeux, contraintes et possibilités de l’innovation numérique et citoyenne.



Ce MOOC s’adresse à toutes et à tous, gratuitement et sans restriction. Du lundi au vendredi, recevez chaque jour un module thématique composé d’une vidéo, de ressources, d’un quiz et d’un accès à un débat en ligne.



En validant les six quiz de fin de semaine, vous obtiendrez à l’issue de ce MOOC une attestation de réussite. Et n’oubliez pas de vous inscrire à notre groupe facebook pour rejoindre la communauté Connexions citoyennes.



Si vous êtes en Afrique et si vous avez un projet numérique et citoyen, c’est le moment où jamais de vous lancer. Six semaines pour renforcer vos compétences et mener à bien votre projet citoyen et numérique. Pour vous inscrire, cliquez ICI.





















