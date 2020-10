Dossier de la corruption: Feil Ould Lehah convoquÃ©

Le Calame - La police chargée des crimes économiques a convoqué dans la soirée du samedi 24 octobre l'homme d'affaires Feil Ould Lehah dans le cadre de l'enquête préliminaire sur les dossiers de gabegie contenus dans le rapport de la commission d'enquête parlementaire qui cite plusieurs personnalités politiques et du monde des affaires qui seraient impliquées dans des dossiers autour desquels planent de très fortes présomptions de gabegie.



Feil Ould Lehah, un très proche parent de l'ancien président Mohamed Ould Abdel Aziz, est devenu au cours de la dernière décennie un jeune riche homme d'affaires. Sur les origines de sa fortune, toutes sortes de ragots circulent.



Selon des sources citées par Mourassiloun, la police a demandé à Feil Ould Lehah, qui est le fils de la tante de Mohamed Ould Abdel Aziz, l'origine des biens avec lesquels il a contribué dans la banque BMS, la société d'hydrocarbures NP et une cimenterie.



Les policiers voulaient savoir les conditions d'attribution de plusieurs terrains à Ould Lehah devenu très riche en quelques années.

















