Mauritanie : sit-in de protestation devant lâ€™ambassade de France Ã  Nouakchott

Sahara Médias - Des dizaines de mauritaniens ont organisé un sit-in lundi devant l’ambassade de France à Nouakchott pour dénoncer les caricatures d’un journal français et les propos du président Macron réaffirmant qu’ils ne renonceront pas aux caricatures.



Les manifestants demandaient à l’état français de s’excuser auprès des peuples musulmans et à mettre fin à la provocation des sentiments des musulmans.



Ce sit-in a été organisé à l’initiative estudiantine hostile à l’infiltration sioniste et la défense des causes justes, mais la police anti-émeute a cerné aux premières heures du jour la zone de l’ambassade.



Les manifestants ont dit que l’objectif de ce sit-in est de faire parvenir un message à l’ambassade, et à travers elle au gouvernement français qui signifie que les mauritaniens rejettent toutes les formes d’atteintes à leurs symboles religieux.



La police a dispersé les manifestants considérant que la manifestation n’était pas autorisée.









