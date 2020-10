Caricatures du prophÃ¨te Mohamed (PSL) : la Mauritanie s'indigne et condamne l'incitation contre lâ€™Islam

AMI - La République islamique de Mauritanie a exprimé son indignation face à l'incitation contre l’Islam et la provocation des sentiments des musulmans en proférant des insultes à l’encontre du Saint Prophète, Paix et Salut sur Lui.



Dans un communiqué publié par le ministère des Affaires étrangères, de la Coopération et des Mauritaniens de l’extérieur, lundi, et dont l'Agence de mauritanienne d’Information a reçu une copie, le ministère dénonce ce comportement, contraire à la liberté d'expression, et réaffirme son entière adhésion à la déclaration de l'Organisation de la Coopération Islamique à ce sujet.



Voici le texte intégral de ce communiqué :



"La République Islamique de Mauritanie suit avec indignation les actions d’incitation menées depuis un certain temps contre l’Islam sous le fallacieux prétexte de la liberté de la presse ainsi que la provocation des sentiments des musulmans en portant atteinte à notre Prophète Mohamed (Paix et Salut sur Lui).



Aussi la Mauritanie tout en dénonçant ce comportement qui n’a rien à voir avec la liberté d’expression rejette toute action ou attitude de nature à inciter au racisme et à la haine quelle qu’en soit l’origine, dénonce de la même manière tout acte de terreur commis au nom de la religion contre des innocents et souligne qu’attenter aux valeurs de fraternité, de tolérance et de respect du genre humain annoncé par les Prophètes, ne fera que rendre plus complexe la réalité de l’Humanité et empirer sa situation.



La Mauritanie réaffirme tout autant, dans ce contexte, son entière adhésion à la déclaration de l'Organisation de la Coopération Islamique à ce sujet qui correspond à la vérité et à la position de l’ensemble de la Oumma islamique."











