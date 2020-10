La Mauritanie exprime son Â« mÃ©contentement vis-Ã -vis des caricatures du prophÃ¨te Â»

RMI-Info - Dans un communiqué officiel publié ce lundi 26.10, le Ministère des Affaires étrangères a exprimé son mécontentement vis-à-vis des caricatures du prophète Mohamed psl.



Le communiqué dénonce la persistance des attaques orchestrées contre les sentiments des musulmans. La Mauritanie dit également suivre avec beaucoup de peine ces attaques qui n’ont aucun rapport avec la liberté d’expression. Selon le communiqué, cet acharnement attise la haine et le racisme.



Ce communiqué vient en réponse aux dernières déclarations du Président français, Emmanuel Macron lors de l’hommage du professeur, Samuel Paty, décapité pour avoir montré à ses élèves les caricatures du prophète Mohamed psl. Le président Macron avait promis que la France continuerait de défendre les caricatures.



La rédaction









