Atelier de capitalisation et de coordination sur les violences basÃ©es sur le genre [Photoreportage]

Médicos del Mundo España - Ce mardi 27 octobre 2020, l’Organisation Non Gouvernementale Internationale Médicos del Mundo – España, avec ses partenaires AMSME et ACTIONS, ont organisé un atelier de capitalisation et de coordination sur les violences basées sur le genre.



Cet atelier marque la clôture du projet de protection, prévention et coordination sur les violences basées sur le genre, mis en œuvre à Nouakchott et dans le Guidimakha, grâce au soutien financier de l’Union européenne.



D’une durée de 26 mois, ce projet pilote avait pour objectif de contribuer à la défense des droits humains des femmes, des adolescents et des enfants, notamment en renforçant l’accès à une prise en charge intégrale des violences basées sur le genre (VBG).



Ce projet est marqué par des réalisations concrètes notamment l’ouverture de deux Unités spéciales de prise en charge des victimes de violences basées sur le genre au Centre Hospitalier Mère – Enfant (CHME) en juin 2017, et au Centre Hospitalier Régional de Sélibabi, en janvier 2019.



Ces Unités permettent d’accueillir et de prendre en charge les victimes de violences sexuelles, de violences conjugales, de mariage d’enfants et de mutilations génitales féminines en leur offrant un cadre adéquat et en garantissant la confidentialité. La prise en charge y est intégrale et gratuite : appui médical, psychosocial et juridique, grâce à un partenariat fort avec les organisations de la société civile et les institutions mauritaniennes. Depuis l’ouverture des Unités, plus de 1 200 personnes ont été prises en charge.



Cet atelier a permis de présenter les réalisations concrètes mises en place tout au long du projet et les résultats préliminaires d’études permettant d’améliorer la connaissance des acteurs et des actrices sur le phénomène des violences basées sur le genre, en général et en particulier en Mauritanie.



L’implication de tous les acteurs et actrices, institutions publiques, organisations de la société civile, organisations internationales, personnel de protection, montre l’engagement du gouvernement et des mauritaniens aux côtés des survivants et la volonté de considérer les violences basées sur le genre comme un problème de santé publique et une violation grave des droits humains.



L’accent a aussi été mis sur la prévention de ces violences. Il est primordial de prévenir les violences avant qu’elles n’apparaissent en s’attaquant à leurs causes profondes, notamment grâce à un ambitieux travail de terrain et de proximité axé sur le changement de comportement et la transformation des normes qui peuvent mener à ces violences.



Les intervenants et les participants ont réitéré le besoin de poursuivre les efforts quant à l’amélioration du cadre légal afin de protéger les femmes et les filles et d’offrir les garanties pour lutter contre l’impunité Cet atelier a été ouvert par Docteur Moustapha, Directeur Régional à l’Action Sanitaire (DRAS) de la Wilaya de Nouakchott Ouest, Madame Els Mortier, Chef de Section Gouvernance à la Délégation de l’Union européenne en Mauritanie, et Madame Emilia Noël, Coordinatrice Pays à Médicos del Mundo. Cela fut l’occasion de réitérer l’engagement de chacun dans la protection et la prévention des violences basées sur le genre.



Cet atelier participatif a mis à l’honneur le personnel de terrain, les personnes impliquées tous les jours dans la protection des victimes notamment par la diffusion d’une vidéo de capitalisation et l’exposition de photographies. Médicos del Mundo, AMSME et ACTIONS remercient l’implication de tous les acteurs et actrices dans cet atelier, signe d’un renforcement de la coordination multisectorielle sur les violences basées sur le genre dans le pays.



L’appui d’autres partenaires techniques et financiers, notamment la France et l’Espagne, ont permis l’ouverture d’une Unité à Nouadhibou en 2020, ainsi que l’ouverture prochaine d’une Unité à Kiffa, et la continuation de l’effort engagé pour renforcer l’accès à la santé et à la protection.



