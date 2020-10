Mauritanie : grande colÃ¨re contre la France et son prÃ©sident et important mouvement de boycott des produits franÃ§ais

Sahara Médias - D’importantes manifestations sont sorties lundi à Nouakchott pour dénoncer les propos antimusulmans du président français Emmanuel Macron et se sont dirigées vers l’ambassade de France, avant que n’interviennent les forces de police pour les en dissuader.



Ces manifestations se sont renouvelées lundi soir spontanément à Tevrag Zeina, à dominante féminine, et a sillonné certaines rues de ce quartier sans incident.



L’appel lancé pour le boycott des produits français a recueilli un écho très favorable au sein de la population mauritanienne, des produits essentiellement alimentaires, médicaux mais aussi des parfums et des habits.



Un employé de l’un des plus grands centres commerciaux de la capitale, a confirmé à Sahara Medias que celui-ci a décidé de boycotter des produits français qu’il a retiré d’ailleurs de ses rayons.



Le centre commercial a par ailleurs placé une photo du chef de l’état français à l’entrée de ses locaux sur laquelle passe sa clientèle venue faire ses achats.



Les stations des hydrocarbures de la société française « TOTAL » ont fait elles aussi les frais de cette colère populaire en Mauritanie.



L’un de leurs employés à Tevrag Zeina a déclaré à Sahara Medias que la décision du boycott les a affectés, leur clientèle étant fortement en baisse, même ceux qui ceux qui s’approvisionnaient régulièrement chez eux.



Un employé d’une autre station TOTAL a fait le même constat ajoutant qu’ils craignent que les mauritaniens ne décident tout simplement de ne plus s’approvisionner dans les stations de distribution de la société française.









