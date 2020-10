La France appelle ses ressortissants en Mauritanie Ã  la prudence

Sahara Médias - Le ministère français des affaires étrangères a appelé mardi les ressortissants du pays résidents en Mauritanie, à observer la prudence, depuis que les manifestations antifrançaises ont pris de l’ampleur au sein de la population mauritanienne.



Ce message adressé aux français résidents en Mauritanie a également été adressé aux français se trouvant en Indonésie, au Bangladesh et en Irak.



Le ministère français invite les ressortissants français dans ces pays à éviter les manifestations organisées pour dénoncer la position de la France mais aussi les rassemblements populaires.













