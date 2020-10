Tiguend : un coiffeur guinÃ©en retrouvÃ© mort dans sa chambre

Tawary - Les services de la brigade de la gendarmerie nationale dans l’arrondissement de Tiguend ont ouvert,ce mardi 27 octobre, une enquête sur les causes du décès du jeune guinéen dont le corps sans vie a été retrouvé mort dans sa chambre, selon une source digne de foi.



Kanté Aly, opérait comme coiffeur à Tiguend depuis quelques années et tenait de bons rapports avec ses visiteurs et ses voisins, dit-on. Selon les premières informations rapportées par une source locale, il serait mort depuis quelques jours



Des éléments de la brigade de gendarmerie et le service médical ont constaté le corps, ajoute la source.













Les articles, commentaires et propos sont la propriété de leur(s) auteur(s) et n'engagent que leur avis, opinion et responsabilité