Lancement du projet dâ€™appui Ã  la RÃ©gion dans le domaine du DÃ©veloppement Durable, RÃ©silient et EquilibrÃ©

Région de Nouakchott - La Présidente de la Région de Nouakchott, Madame Fatimetou Mint Abdel Malick, a supervisé ce lundi matin, 26 Octobre 2020, dans la salle multimédia de la Région de Nouakchott, le lancement du projet d’Appui à la Région dans le domaine du Développement Durable, Résilient et Équilibré ( ARENDRE), en présence de la Ministre de l’Environnement et du Développement Durable, le Secrétaire Général du Ministère de l’Équipement et des Transports, le Président de l’Autorité de Régulation Urbaine, les Walis de Nouakchott Ouest et de Nouakchott Sud en plus des maires de Nouakchott, de certains élus et personnes intéressées par le domaine.



Dans le mot qu’elle a prononcé à cette occasion, Madame la Présidente a exprimé ses remerciements à tous les partenaires et bailleurs de fonds qui ont financé ce projet lequel revêt, a-t-elle souligné, une grande importance pour la ville de Nouakchott.



Ce projet, a-t-elle précisé s’inscrit dans le cadre des efforts de la Région de Nouakchott pour la recherche de solutions idoines aux problèmes dont pâtissent les populations.



Madame la Présidente a également fait savoir que le choix des thèmes du transport urbain et de l’éclairage public, axes prioritaires de ce projet, vise, d’une part, à combler la carence constatée au niveau de ces deux secteurs et, d’autre part, à pallier les graves retombées sécuritaires qui en découlent.



Dans le même ordre d’idées, Madame la Présidente de la Région de Nouakchott a fait savoir que ce projet compte créer des lignes de transport urbain (bus gérés et contrôlés par des applications informatiques) dans les quartiers périphériques de la capitale.



A propos des efforts consentis au service du renforcement de la résilience environnementale face au changement climatique, Madame la Présidente a ajouté que la capitale sera dotée d’un éclairage public sans impact négatif sur l’environnement, grâce à l’installation de panneaux solaires de haute qualité.



A son tour, Monsieur Michel BISSON, Président de la Communauté d’Agglomération du Grand Paris Sud, a remercié la présidente de la Région de Nouakchott pour ce projet ambitieux qui révèle au grand jour la solidité des relations entre la Région de Nouakchott et Grand Paris Sud en promettant d’œuvrer pour le renforcement de ces relations, notamment en matière de développement et d’accès des populations aux services de base.



Quant à Son Excellence, l’Ambassadeur de l’Union Européenne accrédité à Nouakchott, Monsieur Giacomo DOURAZO, il a mis en exergue l’importance de ce projet et les résultats escomptés. Il a affirmé que la facilitation de l’accès aux services de base pour garantir une vie décente aux populations, surtout les couches à faible revenu, est une priorité que partagent l’Union Européenne avec la Mauritanie.



D’autre part, il a promis de poursuivre la coopération et la coordination dans les différents domaines d’intérêt commun.



Notons que cet atelier a été l’occasion pour les techniciens de la Région de rappeler le contexte général du projet, ses grands axes et les résultats attendus dans les court, moyen et long terme.



Les échanges et interventions ont porté sur les défis auxquels fait face la ville de Nouakchott en plus de la contribution de ce projet pour les relever.



---





















Les articles, commentaires et propos sont la propriété de leur(s) auteur(s) et n'engagent que leur avis, opinion et responsabilité