Mauritanie: plus de cent migrants clandestins sÃ©nÃ©galais sauvÃ©s suite Ã  la panne de leur embarcation

Xinhuanet - Un total de 134 candidats à l'immigration clandestine sénégalais en route vers les îles Canaries ont été secourus lundi soir par un bateau de pêche suite à la panne de leur embarcation au large de la Mauritanie, a rapporté mardi l'Agence mauritanienne d'information (AMI).



Selon une source sécuritaire citée par l'AMI, ces candidats ont été ensuite acheminés à Nouadhibou, capitale économique de la Mauritanie, sous la supervision des garde-côtes mauritaniens pour recevoir l'assistance médicale nécessaire.



L'arrestation de ce nouveau groupe intervient après l'arrestation lundi de 161 immigrés clandestins en provenance du Sénégal, dans le cadre des efforts déployés par les autorités sécuritaires pour lutter contre le phénomène de l'immigration clandestine, a ajouté l'AMI.



En août, 39 migrants clandestins, de différentes nationalité, ont péri suite au naufrage de leur embarcation tombée en panne dans les eaux internationales au large de Nouadhibou, au moment où ils tentaient de rejoindre les îles Canaries.













Les articles, commentaires et propos sont la propriété de leur(s) auteur(s) et n'engagent que leur avis, opinion et responsabilité