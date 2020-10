France24 - Le président ivoirien Alassane Ouattara a accordé un entretien à RFI et France 24, à quelques jours de l'élection présidentielle, où il est candidat à sa propre réélection en vue d'un troisième mandat.



Alors que cette candidature est fortement contestée par l’opposition qui l'estime contraire à la Constitution, le chef de l'État ivoirien estime faire "un sacrifice".



Il exclut formellement de se représenter en 2025, et appelle au renouvellement de la classe politique ivoirienne. Alassane Ouattara a affirmé sa "volonté" de voir Laurent Gbagbo revenir dans son pays, "au moment opportun".













Les articles, commentaires et propos sont la propriété de leur(s) auteur(s) et n'engagent que leur avis, opinion et responsabilité