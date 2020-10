La mÃªme main invisible peut-elle se cacher derriÃ¨re les drames en France et Ã  Guergueratt?

Mohamed El hacen - La main des sionistes israéliens est derrière tous les conflits qui déchirent et détruisent le monde afro-arabo- musulman.



Mais cette main est toujours invisible. Ils opèrent plutôt par leurs cerveaux qui produisent des idées "étincelles- nucléaires, dévastatrices. Ils tirent les ficelles de très loin et manipulent directement en Occident les partis,les diplomaties et même les chefs d'État, via leurs service et lobbys.



L' Amérique en est l'illustration. Ils noyautent les pays les gouvernements arabes musulmans et africains mais en même temps les groupes terroristes, Al-Qaïda , Daech..., compris.



Une connaissance approfondie des sources et facteurs générateurs de conflits leur permet de savoir comment, produire l'étincelle qui va provoquer les incendies et embraser les régions, où et quand la placer, en provoquant des guerres fratricides entre leurs ennemis.



Une fois le conflit enclenché, ils savent comment jeter toutes les hydrocarbures du moyen orient et du golfe sur le feu des guerres.



Ils savent aussi comment les pérenniser.



Après l'Irak, la Syrie, le Moyen Orient, n'est-il pas logique et prévisible qu'ils ciblent le Maghreb et l'Afrique?



N'est- il pas logique qu'ils veuillent faire d'une pierre trois drames : -embraser le Maghreb - le couper de l'Afrique,



-secouer, ébranler puis interdire les relations de toutes sortes qui lient l'Europe ,et la France en particulier, avec le monde afro-arabo-musulman?



Une étincelle sur la frontière terrestre entre la Mauritanie, le Maroc, l'Algérie, l'Afrique et l'Eirope ne ferait-elle pas l'affaire, dans cette stratégie israélienne qui consiste à brûler le monde, l'Europe comprise?



Les positions de la France et de l'Europe sur la question palestinienne, croyez vous qu'elles plaisent à Israël et au mouvement sionistes mondial. Ce peupe et cet Etat "dominateurs" et manipulateur génial, ne pensez vous pas qu'il éprouve ressentiments et rancune à l'egard de cette Europe et de cette France trop favorable, à leurs yeux et à leur goût aux aux musulmans et aux palestiniens?



Rappelez- vous



Chirac, De Gaulle, Devillepin ...Mélenchon ..



Vous savez que le seul Etar qui se réclame de l'occident sans se soucier des intérêts de celui-ci n'est autre que l' État d'Israël qui n'a rien à perdre et tout à gagner dans une rupture irréparable entre la France, l'Europe et le monde afro-arabo musulman?



Ne désirent- Ils pas américaniser L' Europe et la France, Trumpiser un Président français, l'inexperimente Macron... ?



L' assassinat d'un enseignant Français par un Tchétchène ne pourrait-il pas être commandité et manipule par le Mossad pour servir de l'étincelle qui va provoquer cette rupture, tant souhaitée? Ce n'est qu' un jeu d'enfant pour le Mossad, vous ke savez!



GUERGUERAT, la frontière entre ces trois mondes Afrique noire musulmane, Maghreb arabe et Europe démocratique et modérée n'est-il pas le point idéal,dans la géographie, sur lequel il faut jeter la deuxieme l'étincelle?



N' y aurait-il pas une relation entre l'assassinat par le Tchechene de l'enseignant francais, aux conséquences calculées et prévisibles dune pzrt, et le blocage de la route transcontinentale par des éléments se réclamant du Polisario,d'autre part ; au moment ou la France terrorisée se trouve en mauvaise posture pour jouer un rôle responsable et modérateur.



Vous pouvez dire «que je force le trait ou que je tire lanalyse des "evenements" par les cheveux. Des détails qui ne comptent pas dans les stratégies et les enjeux géostratégiques.»



Vous le savez, le Satan est dans le détails.



Certes il n'y a pas encore le recul suffisant pour trancher.



Je peux cependant vous rappeler un détail dont je suis témoin et qui a compté dans l'histoire récente de la France et de la Mauritanie," pays d'apartheid planté au coeur de L' Afrique de l'Ouest" a dit l'Autre ou le lui -a- t on fait dire.



Macron, par exemple, ne serait pas arrivé au Pouvoir si le Libanais Me Bourgi ne s'était pas sévi, en période électorale, pour compromettre et griller le candidat des gaullistes , Fillon, amis traditionnels du monde afro-arabo - arabo- musulman.



Ce même BOURGI a été, en 2009, le premier facilitateur en France au service de Aziz alors celui- ci était impossible à avaler pour la communauté internationale.



Comment Alain Juppé, j'étais témoins direct dans sa campagne, a-t-il perdu les Primaires de son parti , alors que tous les sondages le donnaient gagnant avec une longueur d 'avance à deux chiffres?



C'était tout simplement parce que les manipulateurs sionistes lui avaient collé le nom du neveu du Prophète Mohamed , l’avaient surnommé « Ali» Juppé, en propageant partout des informations sur des prétendues, mais fausses, relations avec les frères musulmans.



Prenons garde!



Le monde n'est pas que superficie!



Ne tombons pas dans les pièges!



Soyons prudents.



La France n'est pas Macron et Macron n'est pas la France.



Quant à Gurgeratt , c'est à la fois l'Afrique musulmane ÷ le Maghreb arabe ÷ l'Europe démocratique et modérée.



Mohamed Ould Mohamed El Hacen



Expert



Pr d' universités



Le 27 Octobre 2020









