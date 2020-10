Caricatures : Dedew appelle Ã  une prÃ©sence massive Ã  la manifestation de vendredi

Rmi-info - Le cheikh mauritanien Mohamed El Hacen Dedew a appelé à une participation populaire et massive à la manifestation prévue ce vendredi 30.10.2020 en l’honneur du prophète Mohamed psl.



Il a précisé dans un enregistrement vocal que la dite manifestation a été officiellement autorisée par l’État mauritanien. Selon lui, il s’agit d’une initiative de plusieurs personnalités politiques mauritaniennes et qu’elle aura lieu à l’ancien aéroport sans préciser l’heure.



Enfin, il a souligné que c’est une occasion donnée pour démontrer à la France l’indignation qui découle de l’atteinte au prophète psl.