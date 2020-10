Annonce des rÃ©sultats du prix Chinguitt 2020

AMI - Le Conseil du Prix Chinguitt a annoncé, mercredi, les résultats de ses délibérations contenues dans le procès verbal de sa réunion n°1 en date du 12 octobre 2018 relatives à l’attribution du Prix Chinguitt 2020, dans un communiqué dont une copie est parvenue à l’AMI.



Le communiqué précise que les prix ont été attribués comme suit :



- Le Prix Chinguitt pour les études islamiques est attribué au chercheur : Mr. Mohamed Mahmoud Taleb Issa, né en 1983 à Guérou, pour son oeuvre : « Domaines de recherches clarifiants sur les traces de contradictions entre les preuves légales dans les transactions financières», en Arabe.



- Le Prix Chinguitt pour les Sciences et Techniques a été attribué aux chercheurs suivants :



Pr. Dr. Sid’Ahmed Med Mahmoud, né en 1968 à Atar pour ses travaux intitulés : « Contributions à la théorie des opérateurs sur les éspaces Hilbertiens et semi Hilbertiens » en anglais



Dr. Koutaro Maeno pour ses travaux sur la « Distribution spatio-temporelle des larves et adultes du croquet pèlerin schistocerca grégaria en Mauritanie » en anglais



- Le Prix Chinguitt pour la Littérature et les Arts a lui été décerné aux trois chercheurs :



Mr Elmoctar Salem Ahmed Salem pour son œuvre intitulé « l’animal ou l’odeur de la silhouette » en arabe



Mr Yaghoub Ould Daddah, né en 1951 à Boutilimitt, pour son roman intitulé « Les dompteurs des vagues » en français



Dr. Elkady Mohamed Ainina, né en 1971 à Melzem Teychett Monguel pour son œuvre poétique intitulée « Les paupières de la Nuit ».









