SÃ©nÃ©gal : le gouvernement est dissous par le prÃ©sident

Xinhuanet - Le président sénégalais Macky Sall a dissolu le gouvernement mercredi, a annoncé la présidence sénégalaise dans un communiqué rendu public mercredi soir.



Sans donner la raison de la dissolution, le président Sall a signé quatre décrets, dont celui mettant fin aux fonctions des ministres et secrétaires d'Etat, membres du gouvernement. Il a remercié ses collaborateurs pour leur collaboration au service de la République.



En attendant la mise en place du nouveau gouvernement, selon le communiqué, les ministres et secrétaires d'Etat sortants sont chargés d'expédier les affaires courantes.



En mai 2019, l'Assemblée nationale du Sénégal a approuvé un projet de loi supprimant le poste de Premier ministre. Tous les membres du gouvernement mis en place en avril 2019 ont été ensuite reconduits, sauf le Premier ministre.













