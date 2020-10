La visite du prÃ©sident Ã  ZouÃ©ratt prÃ©vue le lundi prochain (SOURCES)

Tawary - L’on apprend de sources concordantes que le président M. Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani est attendu, le lundi 2 novembre prochain, à Zouératt, la capitale du Tiris-Zemour.



Selon les sources précitées, au cours de ce déplacement, le président procédera d’abord à l’inauguration d’une station électrique à Tarhil financée par la Fondation Snim. Ensuite, il supervisera la cérémonie de remise aux autorités d'un lot de 11 ambulances destinés aux différents centres médicaux et hospitaliers de la région.



Puis, il donnera le lancement officiel des travaux de la Société Maaden Mauritanie installée non de la zone aurifère située à quelques kilomètres de la cité minière.



Et une source de préciser que dans le programme, le président Ould Cheikh El Ghazouani donnera le coup d’envoi de la distribution de 600 terrains à usage d’habitation aux travailleurs de la Société nationale des industries minières (SNIM).



Au terme de son séjour à Zouerate, il est prévu qu’il préside une réunion avec les autorités administratives, municipales, sécuritaires et les notables.



Et selon les informations qui nous sont parvenues de la cité minière, les autorités s'apprêtent à tenir une réunion dans le cadre des préparatifs de l’accueil et de la visite du président et de sa délégation.













Les articles, commentaires et propos sont la propriété de leur(s) auteur(s) et n'engagent que leur avis, opinion et responsabilité