RIM Sport - Al Qaisumah a officialisé mercredi (28 octobre 2020) le transfert de Fodé Traoré (21 ans).



Le désormais ex sociétaire de l’ASAC Concorde s'est engagé jusqu'en 2022 avec la formation saoudienne de seconde division. L’attaquant international junior retrouvera dans le Royaume Wahabite son compatriote Ablaye Sy, défenseur central et ancien capitaine de FC Nouadhibou.













