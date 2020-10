BoghÃ© : Lâ€™APESE lance ses activitÃ©s

Journal Le Terroir - Le Hakem de Boghé, M. M. Mohamed El Arbi O/ Mohameden, a présidé ce jeudi 29 octobre 2020, la cérémonie de lancement du projet « Renforcement de la cohésion sociale des jeunes filles et garçons dans les localités de Touldé Est, Ehel Moukhaïma, Ehel Aamre (Bassine), Daghvet et Boghé Escale » exécuté par l’APESE (Association pour la promotion de l’éducation, de la santé et de l’environnement) sur financement de l’UE et de l’OXFAM en partenariat avec ROSA.



La cérémonie de lancement a été marquée par la présence du Maire de la commune, M. Bâ Adama Moussa, le délégué du MEJS, M. Bakary Simakha, Mme Rouguiyata Oumar Niang, Assistante de la Coordinatrice technique de ROSA, du Président et du Président d’honneur de l’APESE, respectivement MM. Mbaye Demba Yéro et Dia Moussa, du Chef de projet, M. Jean-Claude Mandeasso et plusieurs autres personnalités issues de la société civile (Imams, notables et représentants d’OCB).



Souhaitant la bienvenue aux participants, le Maire de la Commune a exprimé « toute sa satisfaction de prendre part à cette cérémonie de lancement d’un programme sur la cohésion sociale qui est « un concept cher aux habitants de Boghé qui ont toujours coexisté dans la paix comme l’illustre parfaitement la diversité des participants ».



Lui succédant, le Président de l’APESE, M. Mbaye Demba yéro, a à son tour, il a d’abord au nom de tous les membres de l’association, exprimé toute sa gratitude à ses invités.



Il a ensuite mis l’accent sur l’impérieuse nécessité de « consolider l’unité et la cohésion sociale qui sont les thèmes phares que ce projet envisage de réaliser en mettant en avant l’esprit sincère d’ouverture citoyenne sur fonds de justice sociale, d’égalité, de pardon et de tolérance mutuelle ». Poursuivant, il a sollicité l’appui et le soutien de tous pour la mise en œuvre de ce projet et remercié les généreux bailleurs (UE et OXFAM) et le partenaire ROSA.



Quant à l’Assistante de la Coordinatrice technique du Projet, M. Rouguiyatou Oumar Niang, elle a indiqué que « ce financement en cascades vise à contribuer à l’émergence de ces OCB sur les plans institutionnel, organisationnel et financier » comptant sur « le sens de responsabilité, de transparence et de redevabilité des bénéficiaires dans la gestion de ces microprojets ».



Après ces échanges d’allocutions, le Chef du projet, M. Jean-Claude Mandeasso, a fait une présentation succincte du programme : L’objectif général de ce projet d’une durée de 6 mois (octobre 2020-mars 2021) est de « renforcer la cohésion sociale et la culture de la paix entre les différentes communautés » au profit de 100 jeunes filles et garçons issus des localités de Touldé, Ehel Moukhaïma, Bassine, Daghvet et Boghé Escale.



Il a pour objectif spécifique, « la sensibilisation sur la culture de la paix, de la tolérance, du pardon, de l’acceptation de l’autre et l’adoption de l’esprit citoyen ». A l’issue de son exécution, il est censé instaurer un dialogue ouvert entre jeunes, renforcer une volonté s’unir, promouvoir la cohésion sociale des jeunes et mettre en place un dispositif de coordination pour réaliser le suivi et l’évaluation du projet.



Parmi les activités prévues pour sa mise en œuvre, on peut citer notamment la tenue de sessions de formation, l’organisation de journées de sensibilisation et des journées culturelles, des causeries-débats, l’aménagement d’un espace de rencontre des jeunes, des missions de suivi et d’évaluation et la tenue d’un atelier bilan des activités.



