Lâ€™Inter de Nouakchott promu en Super D1

RIM Sport - L’Inter de Nouakchott va enfin goûter aux joies de l’Élite mauritanienne !Le club d’Aboubakar Soumaré s’est qualifié pour la finale des Playoffs de la Super D2, après sa victoire (1-0) contre l’ADK Moderne, ce mercredi.



Avec trois victoires en autant de matchs, le groupe de Hassen Camara termine premier de la poule A, synonyme d’accession à la Super D1. La toute première promotion au plus haut niveau du football mauritanien de son histoire.



L’Inter disputera la finale face au premier de la poule B (Armée, Tawaz ou Doubango), le samedi 31 octobre (18h TU) au stade Cheikha Boïdiya.



Résultats Poule A



1 ère journée



24 octobre 2020



FC Adala-FC Inter 1-5



FC Zemmour-ADK Moderne 0-1



2 ème journée



26 octobre 2020



ADK Moderne-FC Adala 6-0



FC Inter-FC Zemmour 5-1



FFRIM









