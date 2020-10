SOCOGIM-Tevragh-Zeina : Les habitants se plaignent du manque dâ€™eau potable depuis quatre jours

Tawary - Les habitants de la Socogim Tevragh-Zeina au centre de Nouakchott se plaignent d’une coupure d’eau potable depuis quatre jours.



« Nous vivons en cette période de forte chaleur une situation difficile », peste un citoyen au micro de l’Agence Tawary d’Information. « La situation dure depuis plusieurs jours. Nous veillons jusqu’à tard dans la nuit pour voir s’il y aura de l’eau, mais en vain », témoigne une habitante.



Interrogé sur ce sujet, un responsable de la Société nationale des Eaux (SNDE) déclare qu’une équipe était sur le réseau pour réparer la panne et que les travaux ont terminé hier( mercredi 28 octobre), à 17 heures. Cependant, les robinets sont toujours à sec.



Les familles sans réserve d’eau ont été obligées de faire des rondes dans les autres Moughataa pour se procurer de l’eau, souligne une ménagère.



Toujours sur ce point, un habitant s’interroge, comment peut-on continuer à vivre des coupures d’eau si longues dans la capitale du pays sans aucun avertissement préalable ?



Il y a de cela un mois, une grande partie des trois wilayas de Nouakchott était restée durant trois jours sans aucune goutte d’eau.



Au moment, où, nous mettons en ligne cette information, les habitants du quartier PK 11 dans la Moughataa de Riyadh affirment qu’ils ont terriblement soif et cela depuis le matin.



R.Fall









