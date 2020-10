Tournoi de la montÃ©e : lâ€™AS ArmÃ©e retrouve la Super D1

RIM Sport - Grâce à sa large victoire, ce jeudi (29 octobre 2020) sur le FC Doubango de Boghé (3-0), l’AS Armée retrouve la Super D1.



Les militaires ont survolé la phase de poule en faisant le plein de points (Neuf) après un superbe parcours, en Super D2 (Nouakchott) avec à la clé 14 victoires;2 nuls et O défaite. Une saison après sa descente, l’As Armée coachée par Sidi Mahmoud Ould Abdellahi,ex entraîneur de Jahe s’était donnée les moyens de revenir en élite.



Cette saison, deux formations nouakchottoises sont promues en Super D2 contrairement à celle de l’an dernier où deux clubs de l’intérieur (FC Sahel de Nouadhibou et Trarza AC Medine de Rosso) étaient montés.



Samedi (31 octobre), FC inter de Nouakchott, l’autre promu et l’AS Armée se disputeront le trophée de la Super D2, lors de la finale.



Résultats-Poule B



1 ère journée



23 octobre 2020



Kiffa- FC Doubango Boghé 1-2



Tawaz- Armée 1-4



2 ème journée



27 octobre 2020



Armée-Kiffa 2-0



FC Tawaz-FC Doubango Boghé 5-1



3ème journée



29 octobre 2020



FC Doubango Boghé- Armée 0-3



FC Tawaz-Kiffa 1-2









