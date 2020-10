Un Mauritanien arrÃªtÃ© au SÃ©nÃ©gal pour blasphÃ¨me de lâ€™Islam

Senalioune - Un Mauritanien, reconverti chrétien, a été arrêté pour “blasphème de l’islam et injures au prophète Mahomet“. Au terme de sa garde à vue à la Brigade de recherches de Faidherbe Saint Louis, il a été déféré au parquet.



D’après L’Observateur, ce Mauritanien, qui est entré clandestinement au Sénégal, menaçait même de brûler le Saint-Coran. Dans une vidéo postée sur Facebook, le mis en cause tient un discours islamophobe. Auditionné, il justifie son acte par le fait que l’islam encourage l’extrémisme.



Le Mauritanien est issu d’une famille musulmane très pieuse. Après sa reconversion, il s’est réfugié en Tunisie avant d’être rapatrié dans son pays.



Il s’est échappé pour rentrer illégalement au Sénégal où il a été hébergé par une Mauritanienne habitant aux Maristes, rapporte la même source.



En Mauritanie, le crime de blasphème est désormais puni par la peine de mort. Reste à savoir si le gouvernement Mauritanien réclamera son extradition.









Les articles, commentaires et propos sont la propriété de leur(s) auteur(s) et n'engagent que leur avis, opinion et responsabilité