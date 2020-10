Mauritanie : vastes incendies de pÃ¢turages dans lâ€™Est du pays

Sahara Médias - Les incendies qui se sont déclarés jeudi dans la zone de « N’Bak El Hachich », relevant de la moughata de N’Beïket Lahwach, ont détruit d’importants espaces de pâturages et les populations tentaient de circonscrire le sinistre avec des moyens rudimentaires.



Des sources locales ont révélé à Sahara Medias que des unités de l’armée se sont rendues sur place pour tenter de maîtriser l’incendie et que les Hakem du Dhar et de Néma se sont rendus également dans la zone pour suivre les opérations en cours pour éteindre les feux et les efforts déployés pour en venir à bout.



La même source précise que les feux se trouvent à près de 40 kilomètres de la ville de Néma et les populations s’inquiètent des risques encourus par le bétail dans cette région.



Des populations mettent en cause la qualité des pare-feu dans la zone, qui, s’ils avaient été réalisés dans les formes, auraient empêché le sinistre.



En Mauritanie, chaque année d’importants espaces de pâturages sont détruits par des feux de brousse dans cette wilaya du pays à grande densité de population mais disposant aussi d’une grande richesse animale.



La semaine dernière les incendies ont détruit quelques kilomètres de pâturages dans la moughata de Kankossa, dans la wilaya de l’Assaba, et dont les auteurs ont été arrêtés par la gendarmerie pour les besoins de l’enquête qui a été ouverte.



Les autorités mauritaniennes ont lancé ces dernières semaines une campagne pour la réalisation de pare-feu sur des milliers de kilomètres pour prévenir les incendies dans les wilayas de l’est et celles de la vallée.









