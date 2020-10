RÃ©sultats du BEPC : lâ€™enseignement public passe devant le privÃ©

Tawary - 14997 tel est le nombre d’admis à l’Examen du Brevet de fin d’Etudes premier cycle (BEPC) soit 20,09%. Ils sont répartis entre l’enseignement public, le privé et les candidats libres.



Les admis se répartissent comme suit : 5960 dans l’enseignement public soit 39, 74%, 4982 dans l’enseignement privé soit un taux de 33, 21% et 4455 candidats libres ce qui donne un taux de 27, 03%.



Selon les données ci-dessus, le taux total d’admission pour l’année scolaire 2019-2020 au BEPC est de 22,09%. Les résultats du BEPC ont été rendus public par la direction des examens et concours ce vendredi 30 octobre 2020, en début d’après-midi.













