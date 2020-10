Deux morts dans un accident sur la route Nouakchott-Nouadhibou

Tawary - Un accident de la circulation survenu au PK25 sur la route Nouakchott-Nouadhibou, a causé deux morts. Cela est arrivé, hier (vendredi 30 octobre 2020) aux environs de 12 heures, selon des sources.



Un véhicule léger se dirigeant vers Nouadhibou a été heurté par un gros porteur transportant des marchandises. Les éléments de la protection civile et des services de la sécurité routière sont intervenus pour extraire les deux corps vers l’hôpital, rapportent les sources.



Selon nos sources, le véhicule léger avait à son bord un douanier et un militaire qui se rendaient à leur lieu de travail dans la capitale économique. "Cet accident serait imputé à l’excès de vitesse", dit-on.