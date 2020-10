Lutte contre Covid-19 : inauguration d'une nouvelle unitÃ© de rÃ©animation Ã  Nouadhibou

OMS Mauritanie - Dans le cadre de la mission d’appui médicotechnique et de standardisation des soins organisée conjointement par le Ministère de la Santé, la coopération espagnole et l’OMS, une inauguration d’une unité de réanimation ainsi qu’une série de formations et de visites techniques ont eu lieu à Nouadhibou durant la période du 10 au 24 octobre 2020.



C’est ainsi que le personnel de santé du centre hospitalier de Nouadhibou a pu bénéficier avant l’inauguration du centre d’un apprentissage pratique des fondamentaux de la réanimation et en oxygénothérapie octroyée par le Ministère de la Santé et la consultante de l’OMS, Mme Khadija Faye, thérapeute respiratoire, en présence d’experts praticiens espagnols.



Les participants à la formation ont pu ainsi renforcer leurs capacités et se familiariser par la même occasion avec le matériel médical composé entre autres d’appareils d’oxygène à haut débit et de respirateurs.



La mission d’experts a saisi l’occasion de sa présence à Nouadhibou pour effectuer avant l’inauguration de l’unité de réanimation des visites techniques dans d’autres structures de santé de la capitale économique, en l’occurrence, le centre communautaire de Nouadhibou.



Pour rappel, suite à la demande du Ministère de la Santé, la mission d’experts espagnols appuyé par l’OMS intervient dans l’hypothèse d’une deuxième vague COVID-19 afin de mieux prémunir les structures d’accueil des patients nécessitant des soins critiques, notamment les unités qui sont pressentis comme centres de références de prise en charge COVID.

















