Le maire dâ€™Arafat supervise le lancement du projet

AFDC - Le 13 octobre 2020, aux environs de 11 heures, l’Association des Facilitateurs pour le Développement Communautaire(AFDC) a organisé une cérémonie de lancement du projet "Résilience des jeunes pour le Vivre Ensemble" dans la salle de la société civile de la Mairie d’Arafat.



Le coup d’envoi du projet a été donné par le maire d’Arafat, Mr El Hassen Ould Ahmed, qui a souligné l’importance de cette initiative tout en remerciant le bailleur(CORIM) de l’avoir généreusement financée. Avant de finir son intervention, il a salué l’engagement de l’AFDC à bien mener cette action tout en invitant et encourageant les bénéficiaires, notamment les jeunes, à tirer le maximum de profit de ce projet qui leur est dévoué.



Dans son allocution, le président de l’AFDC, Mr Alioune Ould Souleimane a souhaité la bienvenue aux invités et les bénéficiaires du projet tout en saluant l’appui de CORIM sans lequel cette louable initiative n’aurait pas vu le jour.



D’autre part, il a affirmé la détermination de l’AFDC à faire aboutir cette action et, pour ce faire, il a souligné l’implication des bénéficiaires, en amont et en aval, dans toutes les activités envisagées.



Après le mot de bienvenue du président de l’AFDC, les participants à la cérémonie ont eu à suivre une présentation de ce projet dont la période d’entremise s’étale sur cinq(05) mois.



A noter que ce projet financé, dans le cadre d’appui au renforcement de la société civile, par le projet CORIM (résilience et cohésion culturelle et sociale en Mauritanie) qui est réalisé sous la tutelle du Ministère des Affaires islamiques et de l’Enseignement Originel (MAIEO), vise globalement à contribuer au renforcement des capacités des acteurs locaux de la société civile (y compris les associations de jeunes, les coopératives féminines, les groupes religieux et les OCB) dans le but de développer la résilience dans la société et ainsi favoriser le vivre-ensemble.



A travers la mise en œuvre des activités de formation et sensibilisation(causeries de groupes, confrences-débats et animations populaires) axées sur des thématiques de société tellesque l’éducation à la paix, la tolérance, la paix et la citoyenneté, le projet vise l’atteinte des ojectifs spécifiques suivants :



- Accroître significativement le nombre outillé de jeunes, des organisations de bases et de leaders religieux, prônant pour la non-violence;



- Sensibiliser les groupes de jeunes à s’approprier les valeurs de cohésion sociale, de paix, de tolérance et de citoyenneté;



- Encourager les jeunes au dialogue et au partage sur les bonnes pratiques en les fédérant autour de valeurs positives pour la promotion de la paix et la cohésion sociale.



Ainsi l’atteinte de ces objectifs permettra, au terme du projet, la réalisation des résultats escomptés, à savoir :



- 90 relais en sensibilisation, à Riyad et à Arafat, formés sur la non violence et les valeurs de cohésion sociale, d’éducation à la paix, de tolérance et de citoyenneté.



- 900 personnes sensibilisées sur les valeurs de cohésion sociale, d’éducation à la paix, de tolérance et de citoyenneté.



- Les organisations de base partenaires prennent conscience sur les bonnes pratiques de nature à favoriser la paix et la tolérance chez les jeunes.



- Les jeunes disposent de réseaux d’organisations de jeunes pour la non-violence et la promotion des valeurs de la cohésion sociale pour le vivre ensemble. Etaient présents à cette cérémonie de lancement, à côté du Maire d’Arafat, le délégué régional de la jeunesse et des sports monsieur Sidaty en plus des représentants des ONG et les acteurs locaux.



A l’issue de la cérémonie, les participants ont manifesté, un grand intérêt à cette initiative venue au point nommé pour répondre à leurs aspirations et en conséquence, ils ont exprimé leur entière adhésion à ses objectifs.



