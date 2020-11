Emigration clandestine : Encore 5 morts, 60 rescapÃ©s dans 2 embarcations au large de la Mauritanie

Senego - Encore des candidats à l’émigration clandestine interceptés au large de la Mauritanie. Cinq (5) morts, soixante (60) rescapés, c’est le bilan provisoire sur près de 200 passagers répartis deux (2) embarcations.



Ils étaient près de 200 passagers, répartis dans deux (2) pirogues. Ces migrants ont quitté Mbour il y a plus d’une semaine pour rallier l’Espagne. Malheureusement, le vent n’était pas favorable à une telle aventure. Ils ont alors décidé de faire demi-tour, jusqu’en Mauritanie.



Beaucoup sont restés en mer sur le chemin du retour. Entre les mains des garde-côtes, il a été dénombré cinq (5) décès, soixante (60) rescapés, dont deux (2) en réanimation.



Rappel



A noter aussi que la marine nationale a intercepté, ce dimanche 1er novembre, une pirogue avec 129 migrants clandestins à bord, a-t-on appris de la Direction de l’Information des Relations Publiques (Dirpa) dans un communiqué rendu public. Trois femmes étaient parmi les 129 candidats à l’émigration irrégulière et quelques mineurs.



Par Amath DIOUF













