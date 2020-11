Ahmed Salem Ould Msamboue vilipende Aziz

Mourassiloun - « L’ancien président Mohamed Ould Abdel Aziz a ciblé les hommes d'affaires en général, les contraignant à l’exil ou les persécutant dans leur gagne-pain », a affirmé l’homme d’affaires Ahmed Salem Ould Msamboue.



« J’ai fait personnellement l’objet d'une grande injustice de la part de l’ex régime et des instructions avaient été données à ATTM et à l’ENER de ne pas contracter avec ma société, qui louait des dizaines de camions et d’engins, ce qui m’a couté des pertes considérables », a-t-il dit.



« L’ENER avait été empêchée de me régler des centaines de millions de dettes, au point d’être obligé d’emprunter d’autres voies après l’arrêt de ses activités », a-t-il ajouté.



« Je suis à présent optimiste avec le retour des hommes d'affaires Bouamatou et Chaavi-i, dont l’arrivée dans le pays suscite un nouvel espoir dans le monde des affaires », a-t-il conclu.



Le sénateur Ould Ghadda avait considéré dans une précédente interview sur la chaine TV Chinguetti que ce qui est arrivé au jeune homme d'affaires Ahmed Salem Ould Msamboue illustre à bien des égards, que l’ancien régime était le faiseur à partir de rien des hommes d'affaires et d’ennemi juré de ceux qui ont réussi à son arrivée.



Traduit de l'Arabe par Cridem



