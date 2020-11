Education : Les chargÃ©s de cours manifestent pour Ãªtre intÃ©grÃ©s au secondaire

Tawary - Des dizaines d’instituteurs chargés de cours dans les collèges et lycées ont manifesté, ce lundi matin (2 novembre 2020), devant le cabinet du ministre de l’Education nationale, de la formation professionnelle et la réforme, a constaté notre reporter.



Ils réclament, entre autres, l’intégration dans le secteur de l’enseignement secondaire et l’avancement et l’amélioration de leurs conditions de travail et de vie.



Les protestataires avaient des slogans sur lesquels ont pouvaient lire : « Non à la marginalisation », « Non à l’exploitation sans rendement », « Halte à l’injustice », « Oui pour l’équité et la transparence ».



Dans la cour du ministère, l’un des conseillers du ministre est venu demander aux manifestants de lui remettre leurs doléances et de quitter les lieux.



Mais, ces derniers ont catégoriquement refusé en disant que c’est à leur délégué de remettre leurs revendications au ministre. « Nous avons assez des intermédiaires qui jettent nos lettres dans les corbeilles », déclare un syndicaliste.



Face au déficit d'enseignants dans les établissements secondaires, les Directeurs régionaux de l’Éducation nationale ont recouru aux instituteurs titulaires de diplômes universitaires.



Par R.Fall









