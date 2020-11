Bruxelles, un irakien arrÃªtÃ© : il achetait des bolides de luxe qu'il acheminait en Mauritanie

Sud Info - Un Irakien fraude l’État pour 1,5 million d’euros à Auderghem: il achetait des bolides de luxe en Allemagne et les revendait tout en éludant la TVA.



Après avoir fait 5 mois de détention préventive pour avoir volé plus d’une vingtaine de 4x4 de luxe à l’aéroport de Zaventem, un Irakien, muni d’un passeport de l’état islamique, est parvenu avec l’aide d’une douzaine de complices à organiser un carrousel TVA. Il vendait en Belgique des bolides de luxe achetés en Allemagne.



Ali Al-Lamy, un Irakien aujourd’hui âgé de 29 ans, s’était initialement fait coincer en 2015 pour avoir volé en un an et demi avec l’aide de trois autres complices – dont déjà son petit frère – plus d’une vingtaine de 4x4 de luxe ; 18 Land et Range Rover et 4 Toyota Land Cruiser qui étaient toutes stationnées à l’aéroport de Zaventem et ont toutes été acheminées, via les Pays-Bas, en Mauritanie pour y être revendues.



Il avait pour cela fait 5 mois de détention préventive avant d’être libéré et de reprendre immédiatement ses activités criminelles pendant quatre ans sous une nouvelle forme : cette fois, en achetant au moins 150 bolides de luxe d’occasion – Porsche, Audi, etc. – en Allemagne et en les revendant ensuite en Belgique tout en éludant la TVA !



Ali Al-Lamy affectionnait particulièrement la gamme RS de chez Audi !