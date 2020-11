Les habitants de Zouerate hostiles Ã  l'utilisation du Â«cyanureÂ», affirme le prÃ©sident du parlement Ould Baya

Alakhbar - Les habitants de Zouerate rejettent l'utilisation du «cyanure» dans l'extraction de l'or, a affirmé le président du Parlement mauritanien Cheikh Ould Baya, appelant au transfert des usines autorisées à opérer dans la wilaya vers la zone de Chami.



Ould Baye a tenu ces propos au cours de la rencontre accordée par le président Ould Ghazouani le lundi 2 novembre courant à Zouerate, aux cadres, élus et notables de la wilaya Tiris Zemmour ainsi qu’aux représentants des orpailleurs et d’un certain nombre de responsables de Maaden Mauritanie et de la SNIM.



« Je suis arrivé depuis quelques jours dans la ville et rencontré les populations, lesquelles ont exprimé leur refus de l’utilisation du cyanure dans la prospection», a ajouté Ould Baya, soulignant que les propos contraires tenus par dix personnes ne signifient qu’elles représentent les habitants.



« La Mauritanie est un pays pauvre et a besoin d’exploiter ses minerais », a-t-il dit, appelant à prendre des mesures pour assurer l'exploitation des minerais tout en évitant leurs risques.



Ould Baya estime que la meilleure option qui s’offre est de transférer les usines qui ont été autorisées dans la wilaya vers Chami, pour se joindre aux 20 usines qui opèrent dans cette zone ainsi que pour être à proximité de "Kinross", afin d'intervenir si nécessaire, sinon de les déplacer à Gleib N’Dour, soulignant que les citoyens préfèrent la première alternative.



Edité par Al-akhbar



Traduit de l’Arabe par Cridem



L'Article Original









Les articles, commentaires et propos sont la propriété de leur(s) auteur(s) et n'engagent que leur avis, opinion et responsabilité