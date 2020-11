Deux principales dolÃ©ances des habitants de Zouerate : lâ€™eau et la prÃ©servation de lâ€™environnement

Sahara Médias - Le maire adjoint de la ville de Zouerate, Boba O. Abass a demandé qu’une solution définitive soit trouvée pour le problème de l’eau potable dans la ville, l’élargissement des services du transport, de l’électricité, de l’enseignement et de la santé.



Dans son discours devant le président de la république, Mohamed O. Cheikh Ghazouani, en visite dans la ville, ould Abass a dit qu’il nécessaire de faire face aux problèmes posés par l’arrivée en masse de milliers d’orpailleurs dans la wilaya de Tiris Zemour.



Il a par ailleurs appelé à la préservation de l’environnement et à faire face à ses impacts négatifs consécutifs à l’utilisation du mercure par les orpailleurs, réaffirmant le rejet par les populations de l’utilisation du cyanure dans les opérations d’orpaillage.



Les autorisations accordées à des unités de transformation de l’or de surface ont provoqué de grandes controverses dans la wilaya et des activistes de la société civile ont manifesté contre l’utilisation de ces produits particulièrement nocifs et dangereux pour l’environnement.









