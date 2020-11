Soueidahmed Mohamed Salem rejoint FC Nouadhibou

RIM Sport - Pour ce début de mercato, le FC Nouadhibou a décidé de faire ses emplettes à Tevragh Zeïna. Les Orange viennent d'enrôler deux grosses pointures de son grand rival. Après Nouh Mohamed El Abd, c'est le tour de son coéquipier.



En effet, le meneur de jeu Soueid Ahmed Mohamed Salem a rejoint le FC Nouadhibou en provenance de FC Tevragh Zeïna. Le désormais ex vice-capitaine des Galactiques a paraphé, ce lundi 2 novembre 2020, un bail de deux saisons.



Souei d'Ahmed "Capi" est considéré comme l'un des meilleurs milieux de terrain de la saison écoulée. Il a grandement contribué au classement de son club à la deuxième place et à son sacre à la finale la coupe nationale face à la Snim (2-0).













