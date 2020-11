Me Takioullah, un des avocats de l'ex-prÃ©sident Aziz, prÃ©sent au dÃ©part de Ghazouani Ã  l'aÃ©roport de Zouerate

Mourassiloun - L'avocat de l'ancien président mauritanien, Mohamed Ould Abdel Aziz, en l’occurrence Me Taghiyoullah Eida était présent, le mardi matin 3 novembre courant, à la cérémonie d’aurevoir au président à l’aéroport de Zouerate, à l’occasion de son retour à Nouakchott.



Le membre du collectif de défense de l’ex Chef de l’Etat se tenait au milieu de personnalités venues saluer le président à son départ, au terme d’une visite de travail effectuée dans la wilaya de Tiris Zemmour, notamment la cité minière Zouerate.



Le Président Ghazouani a regagné ce mardi 03 Novembre la capitale en milieu de journée, rappelle-t-on.



Edité par Mourassiloun



Traduit de l’Arabe par Cridem



L'Article Original

















