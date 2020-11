Les sÃ©nateurs rencontrent le PM pour exiger le retour du pays Ã  la constitution dâ€™avant les amendements 2017

Adrar Info - Ce mardi 03 Novembre, à midi, des sénateurs ont rencontré le Premier ministre Mohamed Ould Bilal pour renouveler la demande de retour du pays à la constitution légitime d’avant les amendements constitutionnels de 2017.



Un certain nombre de sénateurs se sont tenus devant le premier ministère pour prendre une photo souvenir, alors qu’ils en ont délégué cinq pour rencontrer le Premier ministre.



En outre, les sénateurs ont déposé une plainte contre le ministère de la Justice, réclamant des droits en relation avec la campagne de diffamation qui les a touchés sous le régime du président Mohamed Ould Abdel aziz.



Source : https://mourassiloun.com/node/16035



Traduit par adrar info