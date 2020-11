Ghazouani nomme Dia Moctar Malal au poste de SecrÃ©taire GÃ©nÃ©ral du Gouvernement

La Présidence de la République a annoncé mercredi matin qu’en vertu d’un décret en date de ce jour (mercredi), M. Dia Moctar Malal est nommé secrétaire général du gouvernement, a mercredi l'Agence mauritanienne d'Information (AMI).



Dia Malal Moctar a été plusieurs fois ministre. Il a occupé les postes de ministre de la justice, de celui de Ministre de l'Emploi, de la Formation Professionnelle et des TIC, et de celui de Ministre d’état à l’éducation nationale et la recherche scientifique chargé de l’enseignement fondamental, sous la présidence de Mohamed Ould Abdel Aziz.



Originaire du de Monguel dans le Gorgol, M. Dia a été également ministre secrétaire général de la Présidence de la République. Dia Malal Moctar figure parmi les personnes citées dans le rapport de la Commission d’Enquête Parlementaire (CEP). D’ailleurs, il a été une fois convoqué par la police anti-corruption.



Par LDJ, pour Cridem, avec AMI - www.cridem.org