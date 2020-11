Mauritanie: Ghazouani prÃ©voit une tournÃ©e dans le Gorgol

Senalioune - Selon des informations le président, Mohamed Ould Ghazouani, se rendra dans deux régions du pays dans les prochains jours.



Le président visitera le Gorgol pour deux jours. Le président se rendra aussi à Dakhlel Nouadhibou. Le président vient de terminer une visite de travail au Tiris Zammour ou il a visité plusieurs installations et tenu des réunions avec plusieurs notables de la région.



Par Moustapha Sidiya













Les articles, commentaires et propos sont la propriété de leur(s) auteur(s) et n'engagent que leur avis, opinion et responsabilité