Ahmed Tidjani Thiam nommÃ© Ã  la tÃªte de la nouvelle sociÃ©tÃ© pour les travaux et lâ€™entretien routier

Sahara Médias - Des sources propres à Sahara Medias lui ont révélé que le conseil des ministres qui s’est réuni ce mercredi a nommé Ahmed Tidjani Thiam au poste de directeur général de l’établissement des travaux et de l’entretien routier.



Cette nomination intervient quelques heures seulement après qu’il ait cédé son poste de ministre secrétaire général du gouvernement à Dia Mokhtar Malal, un poste où il avait été nommé en août dernier.



Le mois dernier, le conseil des ministres avait approuvé un projet de décret créant un établissement public à caractère industriel et commercial dénommé : « établissement des travaux et de l’entretien routier ».



Depuis quelques semaines le gouvernement avait annoncé, dans le cadre du plan de relance économique l’octroi de 10 milliards d’anciennes ouguiyas pour la réhabilitation et l’entretien des routes, une nouvelle structure pour remplacer l’ancien établissement pour l’entretien routier (ENER), tombée en faillite dans des conditions qui ont engendré beaucoup de controverses.













