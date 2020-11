TÃ©kane : La police dÃ©joue une tentative dâ€™infiltration dâ€™un groupe dâ€™Ã©trangers en provenance du SÃ©nÃ©gal

Tawary - Une patrouille de la police locale dans l’arrondissement de Tékane (50 km à l’Est de Rosso) a déjoué dans la journée du mercredi 04 novembre, une tentative d’infiltration d’un groupe d’étrangers dont quatre femmes en provenance du Sénégal par le fleuve.



Les policiers ont arrêté les infiltrés au niveau de la localité de M’Barwadji 1 située à 35 km de Tékane dans l’arrondissement de R’Kiz, alors qu’ils venaient de descendre d’une pirogue conduite par un pêcheur, dit-on.



Les autorités auraient expulsé les infiltrés vers l’autre rive du fleuve, a-t-on appris d’une source. Selon les informations qui nous sont parvenues de Rosso, l’opération a été coordonnée entre la DRS à Rosso et le commissariat de police de Tékane.













