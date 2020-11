La loi sur la Haute Cour de Justice dÃ©clarÃ©e conforme Ã  la Constitution

AMI - La loi organique sur la Haute Cour de Justice est conforme à la Constitution. C’est ce qu’a déclaré le Conseil constitutionnel dans une décision rendue publique aujourd’hui, jeudi, par cette haute instance juridictionnelle.



Notons que le Conseil a été saisi de cette loi (la loi organique du 27 juillet relative à la Haute Cour de Justice) le 10 août 2020 conformément aux dispositions de l’article 86 de la Constitution et en a délibéré au cours de sa séance du 12 août tenue sous la présidence de M. Diallo Mamadou Bathia, son président.



Le Conseil y rappelle les règles fixées en la matière par le code de procédure pénale, en particulier celles qui garantissent les droits de la défense.













