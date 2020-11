Bessam retrouve le FC Nouadhibou

RIM Sport - Le FC Nouadhibou a officialisé ,mercredi 4 novembre 2020, le retour de Moulay Ahmed Khalil "Bessam". Libre, l’attaquant international s’est engagé pour une saison.



En 2018,de retour en Mauritanie après une carrière professionnelle en dents de scie et exotique en Algérie,Tunisie, en Libye et Liban, Bessam avait porté la tunique Orange avant de rejoindre de nouveau la Tunisie.



Depuis 48 heures, le champion de Mauritanie se livre à un mercato XXL.













Les articles, commentaires et propos sont la propriété de leur(s) auteur(s) et n'engagent que leur avis, opinion et responsabilité