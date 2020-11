Mohamed Salahddine liÃ© au FC Nouadhibou

RIM Sport - Le FC Nouadhibou s’est attaché les services de Mohamed Salahddine Boubacar. Libre, après la résiliation de son contrat avec Sonacos de Diourbel, le portier international s’est engagé jusqu’en 2022 avec les Orange.



"J'ai signé avec FC Nouadhibou un nouveau contrat pour commencer avec eux la nouvelle saison avec une grande ambition, volonté et détermination. À cette occasion, j'ai le plaisir d'exprimer à tous mon bonheur de revenir à la compétition à travers ce grand club. Je demande beaucoup de chance dans cette nouvelle expérience et que je puisse aider et mes coéquipiers pour la réalisation de plus de succès", a-t-il écrit.



De son retour du Sénégal, le gardien international avait prêté main forte à El Alam (3 ème division) pour garder la forme.













