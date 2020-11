Lâ€™ASAC Concorde : SÃ©paration Ã  lâ€™amiable avec Ndiobo

RIM Sport - Diop Babacar "Ndiobo", entraîneur principal et Mohamed Diop "Vieux" son adjoint ont décidé, mercredi 4 novembre 2020, de mettre fin à leur collaboration à l’amiable avec l’ASAC Concorde.



"Des divergences avec le staff dirigeant des bleu et blanc résultant du flou entretenu autour du retour de Tahmane Diop" et "susceptible d’engendrer une situation préjudiciable" sont à l’origine du départ des frères Diop. Takhou avait succédé à Ndiobo avant d’être congédié pour "insuffisance de résultats" et remplacé par son prédécesseur qui avait réussi à redresser le navire.



En trois ans d’exercice au sein du club mythique, NDiobo avait mis fin à des années de disette en offrant à l’ASAC Concorde le titre de champion de Mauritanie et un trophée de super coupe.



L’ASAC Concorde a fini troisième au cours de la saison 2019-2020. Ndiobo est en pourparlers avec l’ASC police et l’ACS Ksar.









