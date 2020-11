Mauritanie : la discrimination positive de Ould Ghazouani en marche

Kassataya - Dans la perspective d’une visite au Gorgol dans les prochains jours la nomination de l’ancien ministre secrétaire général du gouvernement Ahmed Tijani Thiam au poste de directeur général de l’Etablissement des travaux et de l’Entretien routier est un message envoyé à l’élite négro-africaine de la vallée.



Le nouveau patron du nouvel établissement à caractère industriel et commercial est remplacé par Makhtar Malal Dia. Pour les observateurs c’est un signal d’ouverture envoyé à l’élite négro-africaine par le président mauritanien à la veille de sa visite au Gorgol dans la vallée.



Ould Ghazouani ouvre ainsi depuis son élection en 2019 des perspectives d’une politique de discrimination positive pour lutter contre toutes les formes de discriminations.



En confiant à Ahmed Tijani Thiam le nouvel établissement public le plus important en matière d’infrastructures, doté de 10 milliards d’ouguiya le locataire de la Maison brune corrige ses nominations jusqu’ici monocolores pour les postes les plus importants du pays.



Et en même temps il fait confiance à Makhtar Malal Dia qui devient ministre secrétaire général du gouvernement.



C’est un ancien ministre mis en cause par l’enquête parlementaire sur le dossier de la concession du port autonome de Nouakchott à la société ARISE.



Un retour qualifié de mouvement de réhabilitation au moment où le gouvernement renégocie la concession du port de Nouakchott. C’est un nouveau vent de gouvernance qui souffle au palais de Nouakchott après l’ouverture à l’élite haratine dans le gouvernement.



