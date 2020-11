Le PrÃ©sident Ghazouani reÃ§oit lâ€™homme dâ€™affaires Bahaye Ould Ghadda

Le Président de la République Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani a reçu, aujourd’hui jeudi 05 novembre 2020, au Palais Présidentiel, l’homme d’affaires Bahaye Ould Ghadda, ADG du Groupe Wafa Holding.



Des sources proches de Bahaye ont rapporté à Cridem que l’entretien a tourné autour du rôle important du groupe d’affaires dans l’économie du pays et son apport au niveau de la création d’emplois, de la diversification économique et de l’investissement.



Et selon les mêmes sources, l’entretien a permis d’affirmer l’appui du Groupe Wafa Holding, à tous les niveaux (politique, économique et social) au programme du Président de la République, Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani, et sa disponibilité à participer, comme à l’accoutumée, à tous les programmes et interventions de l’Etat au cours des crises alimentaires.



Pour rappel, le Groupe Wafa Holding, qui est l’un des plus grands acteurs économiques du pays, possède une expérience de près de 50 ans dans le commerce. Il participe pour beaucoup dans la diversification de la production nationale et aux recettes fiscales de l'Etat.



