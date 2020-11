SÃ©minaire pour les walis pour leur expliquer le plan dâ€™action du ministÃ¨re de lâ€™intÃ©rieur

Sahara Médias - Début jeudi à Nouakchott d’un séminaire de formation destiné aux walis du pays, dans le cadre du programme d’appui à la gouvernance régionale et le développement économique local.



Ce séminaire qui doit durer cinq jours a été ouvert par le ministre de l’intérieur et de la décentralisation, Mohamed Salem O. Merzoug qui a affirmé, dans son discours d’ouverture que depuis l’accession au pouvoir du président Ghazouani, le pays a connu d’importantes mutations dans le domaine de la consolidation de l’état de droit.



Le ministre a appelé les walis, qui représentent le président de la république à prendre leurs responsabilités pour la consolidation de la vision du chef de l’état pour l’instauration d’un état de droit qui consacre ses ressources pour le bien être du citoyen, une responsabilité qu’ils ne doivent jamais perdre de vue.



Ce séminaire, a dit le ministre est le premier d’une série d’autres séminaires destinés à l’ensemble des autorités administratives pour les familiariser avec le plan d’action du ministère.



Pour sa part le wali du Tagant, Mohamed El Moctar ould Henda a déclaré à Sahara Medias que ce séminaire répond à un certain nombre de besoins de l’administration territoriale et qu’il constitue une occasion pour rencontrer les secteurs concernés afin de faciliter leur travail.



Le Wali du Tagant a ajouté que sa wilaya, à l’instar des autres wilayas du pays, fait face à des défis dans le domaine du foncier, la nécessité de résoudre les problèmes posés, en plus du développement des secteurs de développement existants et l’exécution des politiques, état entendu, ajoute-t-il, qu’en tant que walis nous profitons des expériences des autres.



Au cours de ces journées seront révisés tous les sujets essentiels comme par exemple la gouvernance des collectivités territoriales à la lumière de la stratégie nationale pour le développement local, la coordination des politiques publiques sur l’ensemble du territoire national, la gestion foncière à même de garantir la paix sociale et l’éthique de l’administration publique.



Les walis rencontreront les membres du gouvernement, notamment ceux concernés par les dossiers relatifs aux stratégies et politiques nationales, la législation et l’organisation dans les différents domaines spécifiques aux prestations sociales essentielles.













